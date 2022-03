Spartoo : L'EBITDA ajusté s'établit à 5,5 ME, en ligne avec les objectifs annoncés

(Boursier.com) — Spartoo annonce un volume d'affaires de 213,7 ME, en croissance de 10,3%. Le Chiffre d'affaires ressort en croissance de plus de 12,2%. L'EBITDA ajusté est de 5,5 ME, en ligne avec les objectifs annoncés. Les Investissement dans le stock de produits, majoritairement des permanents, sont de 49 millions d'euros (+28% vs 2020). La croissance de l'activité à l'international est +15% vs 2020 et la croissance des marques propriétaires de +24% vs 2020.

Le groupe souligne les points forts suivants :

Enrichissement continu de l'offre produits : 1,2 million d'articles en ligne, dont 50.000 références Maison & Déco.

Virage amorcé vers davantage d'offre responsable avec le lancement effectif de la plateforme de seconde main Newlife (50.000 références actives), plus de 9.000 références éco conçues en ligne.

Services 'BtoB' ressort en forte progression : 30 nouveaux clients pour l'activité de transport (TooPost) et une quinzaine de nouvelles marques pour l'activité de Fulfilment pour tiers (TooBone)

Spartoo tiendra un webinaire investisseurs le 22 mars 2022, à 9h30 CET.