Spartoo : grosse chute après les résultats

(Boursier.com) — Spartoo chute de 14% à 0,72 euro après être tombé dans le rouge l'an passé. Le groupe spécialisé dans la distribution en ligne de chaussures, de vêtements et de produits de maroquinerie a essuyé une perte nette de 4,6 ME en 2022 contre un profit de 1,5 ME en 2021. Après avoir enregistré une perte de -3,1 ME au 1er semestre, notamment du fait d'un investissement marketing de 3,3 ME en télévision, l'Ebitda ajusté du Groupe ressort positif à 1,9 ME au 2e semestre, limitant la perte sur l'année à -1,2 ME, soit -0,8% du chiffre d'affaires. Au 31 décembre, Spartoo disposait d'une trésorerie de 9,4 ME. La dette nette s'établit à 14,9 ME au 31 décembre 2022 (-8,7 ME un an auparavant).

À la suite de cette publication supérieure à ses attentes et légèrement rassurante (passage en territoire positif de l'EBITDA dès le S2), Oddo BHF rehausse son scénario 2023 et attend à présent un CA de 152 ME, en légère croissance de 2% (vs 130 ME auparavant) et un EBITDA de 2,3 ME, soit une marge de 1,5% (vs -2,5 ME auparavant). La mise à jour de son modèle conduit à un ajustement de l'objectif de 0,9 à 1 euro. Le courtier préfère rester encore prudent sur le dossier compte tenu du contexte de consommation qui devrait rester encore mou sur 2023 et dans l'attente de plus de visibilité sur la dynamique de croissance chez Spartoo et la normalisation des stocks.