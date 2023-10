Spartoo : forte amélioration de l'Ebitda au S1

(Boursier.com) — Spartoo , un des leaders de la vente d'articles de mode en ligne en Europe, annonce aujourd'hui ses résultats semestriels, clos le 30 juin et arrêtés par le Conseil d'administration du 28 septembre. Spartoo présente une bonne résilience du volume d'affaires qui s'établit à 101,6 ME pour un chiffre d'affaires quasi-stable à 72,9 ME au S1. L'EBITDA ajusté est proche de l'équilibre, en amélioration de +2,8 ME vs le S1 2022. Le Cash-flow opérationnel amélioré est de 7 ME vs le S1 2022 grâce à la gestion optimisée des investissements marketing et des stocks.

La croissance des marques propriétaires est de +12% vs S1 2022. La croissance de 37% des activités magasins et corners vs le S1 2022 est aussi à souligner.

Boris Saragaglia, co-fondateur et Président-Directeur Général de Spartoo, a déclaré : "Dans un contexte de forte inflation et de ralentissement prégnant de la demande affectant l'ensemble des acteurs du secteur de la consommation, la mobilisation et l'engagement des équipes de Spartoo ont permis d'améliorer notre cash-flow opérationnel au cours de ce semestre. L'optimisation de nos investissements marketing conjuguée à la réduction des stocks en valeur sur nos activités 'B2C' Online nous ont permis de limiter la décroissance du chiffre d'affaires tout en améliorant significativement notre EBITDA et notre cash-flow opérationnel. Nos marques propriétaires, nos magasins et nos activités pour compte de tiers ont par ailleurs connu des croissances à deux chiffres sur ce semestre rappelant la pertinence économique de notre modèle multicanal. Notre stratégie centrée sur l'excellence du service client et sur un développement équilibré entre nos marques propriétaires et les marques internationales, entre la complémentarité online et offline ainsi que sur une présence importante à l'international nous assure une résilience tangible dans le contexte actuel. Nous visons pour l'exercice 2023 un free cash-flow positif malgré une rentrée scolaire qui s'est avérée compliquée".