Spartoo : distingué pour ses ventes en ligne

(Boursier.com) — Spartoo annonce sa première place au palmarès 2022 des meilleurs sites de vente en ligne, réalisé par le magazine Capital. La note de 8,6/10 obtenue dans la catégorie "Chaussures multimarques", au sein du compartiment "Sites de modes et accessoire", ressort comme la plus haute attribuée à un site de e-commerce, toute catégorie confondue.

Le classement a été réalisé en s'appuyant sur une méthodologie stricte permettant d'évaluer, auprès d'un large panel de 3.000 cyberacheteurs, plus de 60 critères relatifs aux principaux thèmes auxquels les consommateurs sont sensibles à savoir la construction du site et l'ergonomie, l'achat et la livraison, la confiance et la sécurité, le service et la communication, le paiement et les performances techniques. La note de Spartoo atteste de l'excellence commerciale, opérationnelle et technique sur l'ensemble des critères.