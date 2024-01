Spartoo : déjà près de 120 clients pour TooPost

(Boursier.com) — Spartoo dresse le bilan 2023 de son activité TooPost, la filiale du groupe Spartoo qui commercialise des solutions de transport aux e-commerçants.

En 2023, TooPost dresse un bilan positif de son activité, malgré un contexte économique difficile, dans le secteur du e-commerce. Avec près de 120 clients actifs de plus de 5.000 colis par an, TooPost a acquis en 2023 une dizaine de nouveaux clients significatifs. "Malgré une année difficile dans le monde du e-commerce, nous avons réussi à nous démarquer de nos concurrents, notamment grâce à notre savoir-faire unique et l'expertise historique reconnue de Spartoo en termes d'organisation et d'acheminement des colis. Notre promesse est de permettre à nos clients d'utiliser les meilleures solutions de transport pour leurs différents flux et de les payer au meilleur prix. Nous allons chercher les colis dans les entrepôts de nos clients, puis nous nous occupons de les trier et de les injecter chez nos partenaires", commente Paul Lorne, Directeur Général de TooPost et co-fondateur de Spartoo,

Rappelons que TooPost est également un réseau de 30 partenaires spécialistes de la livraison e-commerce en France et en Europe, tels que Colissimo, Mondial Relay et Colis Privé. Enfin, TooPost, ce sont des solutions informatiques permettant à ses clients d'accéder facilement aux étiquettes de transport de l'ensemble de ces solutions de livraison.

Initialement présent à Clermont-Ferrand et Lyon, TooPost a développé son activité dans plusieurs zones géographiques, dont Paris, Toulouse et Marseille. Depuis octobre, TooPost s'est également déployé à Lille.