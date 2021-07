Spartoo débutera mercredi avec le bas de fourchette comme prix de référence

(Boursier.com) — Spartoo a bouclé une augmentation de capital de 23,7 millions d'euros dans le cadre de son introduction en Bourse de Paris. A la quelle une cession par les actionnaires existants de 3,6 millions d'euros a été effectuée, suite à l'exercice total de la clause d'extension. La taille de l'opération pourra être portée à 31,4 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

Le prix de l'introduction en bourse fixé à 6,53 Euros par action, soit dans le bas de la fourchette qui courrait jusqu'à 7,22 Euros. Spartoo débutera donc sur une capitalisation boursière d'environ 118,7 millions d'euros.

La demande globale a atteint 35,8 millions d'euros, l'offre a donc été sursouscrite près de 1,5 fois.

Les négociations sur Euronext Growth débuteront le 7 juillet.

Spartoo revendique 12 ans de croissance ininterrompue et génération d'un EBITDA positif depuis 2014. Et a pour objectif d'atteindre une croissance moyenne supérieure à 15% par an minimum entre 2021 et 2024 et une marge d'EBITDA d'environ 7% en 2024. A fin 2021, le groupe envisage d'atteindre une croissance de son volume d'affaires supérieure à 10% par rapport à 2020 (le groupe anticipe pour le 1er trimestre 2021 une croissance de son volume d'affaires supérieure à 30% par rapport au 1er trimestre 2020).