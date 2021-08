Spartoo confirme le succès de son introduction en Bourse

Spartoo confirme le succès de son introduction en Bourse









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Spartoo , un des leaders de la vente d'articles de mode en ligne en Europe, annonce aujourd'hui le détail des opérations de stabilisation dans le cadre de son introduction en bourse sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR00140043Y1 - mnémonique : ALSPT).

Conformément aux dispositions du Règlement (UE) No 596/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et du Règlement délégué no 2016/1052 de la Commission européenne du 8 mars 2016, concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation, Natixis, en sa qualité d'agent stabilisateur, indique avoir réalisé des opérations de stabilisation sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth à Paris portant sur un total de 138.381 actions Spartoo (code ISIN : FR00140043Y1 - mnémonique : ALSPT) offertes dans le cadre de son introduction en bourse. Il a été mis fin le 2 août 2021 à la période de stabilisation qui avait débuté le 7 juillet 2021.

Par ailleurs, Natixis, en sa qualité d'agent stabilisateur, agissant au nom et pour le compte des Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés, a exercé partiellement l'option de surallocation à hauteur de 488.891 actions existantes supplémentaires cédées par Sofina, A PLUS Finance, Highland Capital Partners, Endeavour II LP, Trocadéro 2015 LP, FIPS Tech Growth Secondary, DES Holding V LLC, au prix de l'offre, soit 6,53 euros par action, correspondant à un montant total d'environ 3,2 millions d'euros. En conséquence, le nombre total d'actions Spartoo offertes dans le cadre de son introduction en bourse s'élève à 4.670.708 actions, portant ainsi la taille de son offre à environ 30,5 millions d'euros.

A la suite de l'exercice partiel de l'option de surallocation, le flottant s'élève à 23,01% du capital de Spartoo.