Spartoo : confiant dans le bon déploiement de son plan stratégique

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires de Spartoo s'élève à 74,4 millions d'euros (62,32 ME un an plus tôt).

La marge commerciale s'établit à 31,5 ME sur la période, soit un taux stable, en pourcentage du chiffre d'affaires, de 42%.

Après prise en compte de l'augmentation des dépenses en publicité de 32%, l'Ebitda ajusté du Groupe ressort à 2,7 ME, affichant une croissance de 11%.

Au 30 juin 2021, Spartoo disposait d'une trésorerie de 14,5 ME, position n'incluant pas la levée de fonds de plus de 20 ME réalisée en juillet dans le cadre de l'introduction en bourse de la société.

"Nous nous félicitons de la performance commerciale enregistrée lors du semestre, celle-ci ressortant supérieure aux attentes. Spartoo bénéficie pleinement de la poursuite de l'extension de son offre d'articles de mode et du déploiement rapide son offre en décoration d'intérieur. Nos marques en propres qui permettent de générer des synergies entre les différentes activités du groupe, ont également affiché une solide performance. Enfin, notre offre de services dédiés aux professionnels, basée sur notre expertise de l'e-commerce, connaît une croissance importante, portée par le besoin de digitalisation des marques et des magasins indépendants. La croissance de l'Ebitda, qui intègre notamment une augmentation des investissements publicitaires conformément à la stratégie visant à mieux faire connaître la marque Spartoo, ressort conforme à nos attentes. Compte tenu de ces tendances positives et de l'accélération des investissements de croissance, Spartoo est confiant dans le bon déploiement du plan stratégique récemment annoncé lors l'IPO", analyse Boris Saragaglia, co-fondateur et Président-Directeur Général de Spartoo.