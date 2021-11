Spartoo : bien noté !

(Boursier.com) — Spartoo a obtenu des notations de satisfaction client parmi les plus élevées du secteur en Europe sur le site TrustPilot. Ces notations réaffirment la qualité de Spartoo, dont l'offre totalise plus de 1 million de références uniques en Europe à fin juin 2021.

Spartoo bénéficie d'une notation en continu depuis avril 2014, recueillant plus de 110.000 avis de consommateurs. Ils font ressortir un profil qualifié d'"Excellent", évalué à 4,5 sur 5 pour son site français, et supérieur à 4 sur ses principaux marchés en Europe. "Les excellentes notations TrustPilot obtenues sur nos marchés en Europe objectivent et valident la qualité d'exécution du service assurée par notre stratégie d'internalisation des activités de call center et de la logistique. Dès la création de la société, nous avons fait le choix d'axer nos efforts sur le développement de la connaissance et de l'expérience client, deux éléments centraux et hautement différenciants au sein de la forte concurrence entre les différents acteurs de l'e-commerce", commente Boris Saragaglia, co-fondateur et Président-Directeur Général de Spartoo.