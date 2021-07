Spartoo : au premier semestre 2021, le volume d'affaire s'est élevé à 106 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Spartoo , un des leaders de la vente d'articles de mode en ligne en Europe, annonce aujourd'hui son volume d'affaires1 semestriel consolidé non audité. Au premier semestre 2021, le volume d'affaire s'est élevé à 106 ME, en croissance de 18,7% par rapport à la même période l'an dernier, où la GMV s'élevait à 89,3 ME.

Boris Saragaglia, co-fondateur et Président-Directeur Général de Spartoo, a déclaré : "Nous sommes satisfaits de cette performance parfaitement en ligne avec notre objectif de croissance annuelle du volume d'affaires supérieure à 10% en 2021. Ce semestre confirme la flexibilité de notre modèle unique qui a pleinement bénéficié de la profondeur de son offre d'articles de mode, la plus étendue d'Europe, et du succès de son expertise des métiers de l'e-commerce auprès des professionnels. La récente levée de fonds réalisée avec succès à l'occasion de notre introduction en bourse nous octroie désormais les moyens d'accélérer progressivement cette dynamique en renforçant notre offre ainsi que notre notoriété."

Prochaine publication financière

Résultats semestriels 2021, le 4 octobre 2021 après clôture des marchés