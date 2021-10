Spartoo annonce son soutien à l'Amref Health Africa pour la 7e année consécutive

(Boursier.com) — Spartoo , un des leaders de la vente d'articles de mode en ligne en Europe, annonce son soutien à l'Amref Health Africa pour la septième année consécutive.

L'Amref Health Africa1 est une ONG africaine leader en santé publique dont la mission est de renforcer les systèmes de santé en Afrique par la formation de professionnels dédiés. Depuis plus de 15 ans, l'Amref se bat pour assurer un accès équitable aux soins sur le continent, particulièrement pour les femmes et les enfants, grâce à la formation à distance des acteurs médicaux, à la télémédecine et au suivi informatisé des patients.

Son programme Cellal e Kisal vise ainsi à réduire les risques pré et post-natals des mères et enfants, 80% des décès maternels dans le monde survenant en Afrique subsaharienne. Depuis 7 ans, Spartoo soutient cette initiative via la vente de produits solidaires (cette année, un bavoir pour bébé paré d'une illustration d'un éléphant et son petit), dont les bénéfices sont reversés à l'ONG, et en appelant au don directement sur son site e-commerce.

A ce jour, cet engagement a permis le lancement de programmes de formation au Sénégal et en Côte d'Ivoire qui ont directement bénéficié à plus de 4.400 sages-femmes et infirmiers.