SpaceX envoie quatre novices à la conquête de l'espace

(Boursier.com) — C 'est fait ! Le premier équipage entièrement civil de SpaceX s'est envolé cette nuit dans le cadre de la mission Inspiration4. Chris Sembroski, Sian Proctor, Jared Isaacman et Hayley Arceneaux sont les heureux élus de ce vol historique de trois jours. Le vaisseau Dragon et l'équipage d'inspiration4 ont atteint dans la nuit une orbite circulaire de 585 km. L'équipe va donc effectuer un vol en orbite à bord d'une capsule Crew Dragon de SpaceX, la firme d'Elon Musk, génial et fantasque patron de Tesla aux multiples casquettes.

View from Dragon's cupola pic.twitter.com/Z2qwKZR2lK

— SpaceX (@SpaceX), via Twitter

Jared Isaacman, fondateur et directeur général de la firme de commerce électronique cotée sur le Nyse Shift4 Payments, fait office de commandant de bord, même si les opérations sont dirigées au sol. Il accompagne trois autres membres d'équipage trois jours durant, du décollage de Cap Canaveral, Floride, à l'amerrissage programmé dans l'Atlantique. Le véhicule de l'équipage, 'Resilience', a décollé cette nuit du centre spatial Kennedy de la NASA à bord d'une des fusées Falcon 9 de Musk.

Alors que l'ami de Musk, Richard Branson (avec Virgin Galactic), et son rival Jeff Bezos (avec Blue Origin), avaient lancé en juillet, à quelques jours d'intervalle, la conquête commerciale de l'espace avec des vols habités de quelques minutes, Musk et SpaceX vont aller beaucoup plus haut et loin. En effet, les deux vols de Branson et Bezos, très médiatisés, étaient de taille suborbitale, envoyant leurs équipages dans l'espace et les ramenant très rapidement. Le vol de SpaceX est lui conçu pour emmener ses quatre passagers là où aucun équipage civil n'est jamais allé, en orbite terrestre. Ils feront le tour du globe toutes les 90 minutes à plus de 27.000 km/h, 22 fois la vitesse du son. L'altitude doit atteindre 575 kilomètres, au-delà des orbites de la station spatiale internationale ou du télescope Hubble.

Liftoff of our amazing #Inspiration4 crew — Jared, Hayley, Sian, and Chris — seen through the lens of @johnkrausphotos ✨ pic.twitter.com/COctvQ0EaD

— Inspiration4 (@inspiration4x), via Twitter

La mission Inspiration4 envoie donc pour la première fois en orbite, trois jours durant, un équipage de 'novices', sans professionnel. Le milliardaire Jared Isaacman a déboursé plusieurs dizaines de millions de dollars pour participer à l'aventure - la rumeur évoquant un montant de 200 millions de dollars -, et admet que le risque du vol "n'est pas nul", dans un épisode de la mini-série documentaire diffusée par l'opportuniste Netflix pour l'occasion. Le "commandant" Isaacman (valeur du 'leadership') est accompagné d'une rescapée d'un cancer pédiatrique, Hayley Arceneaux, qui symbolise la valeur de l'espoir, ainsi que de Christopher Sembroski, ancien de l'armée de l'air et employé dans l'aéronautique (valeur de 'générosité'), et enfin de Sian Proctor, qui enseigne les sciences et avait bien failli par le passé être astronaute pour la NASA ('prospérité').

New astronaut tradition — glow stick ring toss after suit up! pic.twitter.com/ZUqZRMvF2g

— Inspiration4 (@inspiration4x), via Twitter

Notons que la mission a été accompagnée d'une énorme levée de fonds pour le centre de traitement et recherche pédiatrique de St Jude, à Memphis, où travaille Arceneaux qui y avait précédemment été soignée lorsqu'elle était enfant.

L'équipage a été entraîné des mois durant, mais ne comprend donc aucun professionnel, même si deux membres savent piloter et ont été formés pour réagir en cas d'urgence. Ils seront soumis durant le vol à des tests médicaux et cognitifs. La fusée Falcon 9 a décollé à environ 2h cette nuit, heure de Paris. Quelques minutes après, l'équipage et la capsule Dragon étaient donc dans l'espace. Leur vaisseau fera le tour du globe une quinzaine de fois chaque jour.

La mission de SpaceX se veut, comme son nom l'indique, "inspirante". Elle entre dans le cadre du projet vertigineux d'Elon Musk d'ouvrir la voie à une vie et une humanité multiplanétaire.