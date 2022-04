SPAC : l'AG approuve le changement de stratégie, devient MyHotelMatch

(Boursier.com) — La Société Parisienne d'Apports en Capital (SPAC - anciennement FPN) annonce que l'Assemblée Générale des actionnaires, réunie le 8 avril, a approuvé à plus de 70% l'ensemble des résolutions proposées dont l'acquisition des actifs de MyHotelMatch. Cette approbation acte le retournement stratégique de la société et valide par la même occasion sa nouvelle stratégie. De fait, la société entre dans une ère nouvelle pour devenir MyHotelMatch et opère un changement profond de son activité avec le développement d'un concept novateur dans le monde de la FrenchTech : faire " matcher " un hôtelier et un voyageur désireux de vivre une expérience unique selon les critères qu'il aura choisis.

Afin d'accompagner ce projet ambitieux, l'Assemblée Générale des actionnaires a également approuvé le changement de siège social afin de positionner la société au coeur de Sophia-Antipolis, écosystème dédié au développement des technologies de l'Intelligence Artificielle (IA), ainsi que la nomination de quatre nouveaux administrateurs : Stefan Radstrom, spécialisé dans le lancement d'hôtels et résidences de luxe ; Brad Taylor, directeur général et membre du conseil d'administration d'Iconic Labs (société cotée au LES) ; Yves Abitbol, co-fondateur et Président Directeur Général de My Agency, société de services sur-mesure dans l'évènementiel, l'immobilier, la conciergerie et le voyage ; Charlotte Gauthier, diplômée d'un Bachelor en gestion hôtelière et ancienne du Yacht Club de Monaco. Ces talents du monde hôtelier et de la transformation technologique viennent consolider le projet du Groupe afin d'accompagner au mieux son recentrage stratégique.

" Confortée dans sa nouvelle stratégie, la société acte sa transformation et son entrée dans le monde de la Tech en devenant MyHotelMatch. Forte d'un nouveau modèle économique et d'un plan de développement redessiné, la société se positionne sur un nouveau marché porteur et s'ouvre des perspectives enthousiasmantes ".