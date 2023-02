S&P Global : triple A ?

(Boursier.com) — S &P Global a publié pour son quatrième trimestre fiscal des revenus de 2,94 milliards de dollars, en vive augmentation de 41% en glissement annuel et au-dessus des attentes de marché. Le bénéfice net GAAP a décliné de 36% à 433 millions de dollars avec le recul des revenus de Ratings et l'amortissement des incorporels. Le bénéfice net ajusté se tient mieux, en retrait de 3% à 827 millions de dollars soit 2,54$ par titre. Le consensus était de 2,48$ de bpa ajusté pour 2,88 milliards de dollars de revenus. Le groupe, qui a finalisé le rachat d'IHS Markit, a atteint son objectif de synergies de fusion plus tôt que prévu. Il a aussi finalisé un plan de rachat d'actions accéléré de 12 milliards de dollars et va désinvestir des solutions d'ingénierie.