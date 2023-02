S&P Global Sustainability Yearbook 2023 : Lagardère récompensé pour la 5e année consécutive

(Boursier.com) — La nouvelle édition du Sustainability Yearbook de S&P Global a été officiellement dévoilée le 7 février 2023. Pour la cinquième année consécutive, le groupe Lagardère est distingué par ce prestigieux classement annuel qui récompense les sociétés les plus performantes en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

Arnaud Lagardère, Président-Directeur Général de Lagardère SA, a déclaré à cette occasion : "Nous sommes honorés de cette reconnaissance internationale qui consacre une fois de plus les efforts continus de l'ensemble de nos équipes afin d'atteindre les standards ESG parmi les plus élevés de notre secteur d'activité. Pleinement intégrée à la stratégie du Groupe et créatrice de valeur, notre politique RSE est au service d'une croissance durable et inclusive".