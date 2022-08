S&P Global : résistance affichée

(Boursier.com) — S &P Global a fait preuve de résistance au deuxième trimestre. Le groupe a dévoilé des revenus en augmentation de 42% en glissement annuel, mais en repli de 5% en pro forma. Le groupe fait état d'une croissance de l'activité sur cinq divisions sur six, mais d'un fort déclin des revenus liés aux émissions de dette. Le bénéfice ajusté dilué trimestriel par action a régressé de 7% à 2,81$. La compagnie restaure ses prévisions financières GAAP et non-GAAP. Les revenus consolidés 2022 sont attendus en augmentation de plus de 30%. Le bpa dilué GAAP est anticipé dans une fourchette de 10,2 à 10,4$. Le bpa dilué ajusté est attendu entre 11,35 et 11,55$. Le free cash flow ajusté est anticipé entre 4,1 et 4,2 milliards de dollars.