S&P Global devrait s'offrir IHS Markit pour 44 milliards de dollars









(Boursier.com) — L 'une des plus grosses opérations financières de l'année devrait avoir lieu dans l'industrie des fournisseurs de données. Confirmant une information du 'Wall Street Journal', 'Reuters', qui cite une source proche du dossier, annonce que S&P Global devrait s'offrir IHS Markit pour 44 milliards de dollars en actions. L'opération pourrait être officialisée dans les prochaines heures.

S&P Global fournit des notations de dettes d'États et d'entreprises, ainsi que des données pour les marchés de capitaux et de matières premières dans le monde entier. De son côté, IHS a des activités très variées, allant de la vente de données sur les secteurs automobile et technologique à la publication de la revue spécialisée dans la défense et l'armement Jane's Defence Weekly.

Le rapprochement entre les deux sociétés américaines s'inscrit dans une course à la taille, les principaux acteurs du secteur s'efforçant de tirer profit de la demande croissante de données et d'analyses sur des marchés financiers de plus en plus informatisés. London Stock Exchange Group a par exemple accepté l'an passé de dépenser 27 Mds$ pour l'acquisition de Refinitiv.

"Il s'agit d'une énorme consolidation dans les bases de données et les services financiers", explique à 'Bloomberg' Gary Dugan, directeur général de Global CIO Office, une société d'investissement de Singapour. "S&P a probablement compris que l'expansion progressive ne fonctionnerait pas et a plutôt opté pour une acquisition majeure, qui permettra d'approfondir sa gamme de produits et sa pertinence". En cas d'officialisation, l'opération devra néanmoins franchir l'obstacle des autorités de la concurrence. Pas une moindre affaire compte tenu de la taille de la société combinée.