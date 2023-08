S&P Global dégrade de nombreuses banques américaines

(Boursier.com) — L 'agence de notation S&P Global a abaissé hier lundi ses notations et revu ses perspectives concernant de nombreuses banques américaines de taille moyenne, quelques mois après les effondrements de Silicon Valley Bank et de Signature Bank. L'agence Moody's avait livré des déclassements similaires un peu plus tôt, du fait des risques de financement et d'une rentabilité érodée. S&P a dégradé en particulier Associated Banc-Corp ainsi que Valley National du fait de risques de financement et de la structure des dépôts. Keycorp, Comerica et UMB Financial comptent aussi parmi les banques régionales sanctionnées par l'agence, qui évoque les retraits de dépôts et les taux d'intérêts plus élevés - qui pèsent sur le financement et la liquidité. S&P estime par ailleurs que les dépôts des banques assurées par la FDIC devraient poursuivre leur déclin aussi longtemps que la Fed maintient son resserrement monétaire quantitatif. L'agence a enfin abaissé ses perspectives à 'négatives' concernant les notations de River City Bank et S&T Bank.

Plus tôt ce mois, Moody's avait dégradé une dizaine de banques moyennes US et placé six gros dossiers - dont US Bancorp, State Street et Bank of New York Mellon - sous surveillance, signalant de potentielles dégradations.