S&P 500 : LULU en force !

(Boursier.com) — Des changements notables ont été annoncés au sein du S&P 500. Ainsi, Lululemon, star des vêtements de yoga, va rejoindre l'indice large américain, accompagné de Hubbell, un groupe qui commercialise des produits électroniques et électriques pour la construction et l'industrie. Onto Innovation va pour sa part rejoindre le S&P MidCap 400. Organon va faire son entrée dans le S&P SmallCap 600. S&P apportera ainsi différentes modifications dans ses indices S&P 500, S&P MidCap 400 et S&P SmallCap 600, qui prendront effet avant l'ouverture des marchés le mercredi 18 octobre. Lululemon Athletica remplacera Activision Blizzard dans le S&P 500, alors que Microsoft vient de finaliser l'acquisition de l'éditeur de jeux vidéo. Hubbell, constituant du S&P MidCap 400, remplacera Organon dans le S&P 500. Onto Innovation, constituant du S&P SmallCap 600, remplacera Hubbell dans le S&P MidCap 400. Organon remplacera Onto dans le S&P SmallCap 600.