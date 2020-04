Southwest : aucune visibilité, chute de 95% des recettes en avril

Southwest : aucune visibilité, chute de 95% des recettes en avril









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Southwest Airlines est incapable de prédire l'évolution de ses revenus au-delà du mois de mai. Une nouvelle preuve de l'impact de la crise du Covid-19 sur le secteur aérien. La compagnie à bas coûts, qui vient de dévoiler une perte inférieure aux attentes au premier trimestre, a par ailleurs trouvé un accord avec Boeing pour ne pas recevoir plus de 48 737 MAX d'ici la fin 2021. Principal client de l'appareil avec 34 avions, Southwest s'attend à recevoir moins de 27 unités cette année.

Sur les trois premiers mois de l'année, le transporteur a enregistré un bpa ajusté négatif de 15 cents contre un bpa de 70 cents un an plus tôt et un consensus de -0,3$. Les revenus opérationnels ont reculé de 18% à 4,23 Mds$. Le coefficient d'occupation a atteint 67,7% sur la période contre 81% un an plus tôt.

"L'économie américaine est au point mort et les perspectives actuelles pour le deuxième trimestre 2020 n'indiquent aucune amélioration significative des tendances du transport aérien", affirme Gary Kellysaid, patron du transporteur. "Les annulations de voyages restent à des niveaux sans précédent, bien qu'elles aient reculé par rapport à leur pic de mars". Le groupe précise que ses recettes opérationnelles ont fondu de 90 à 95% par rapport à l'année précédente en avril et mai.