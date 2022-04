Southwest Airlines s'attend à être 'solidement rentable' en 2022

(Boursier.com) — Southwest Airlines grimpe avant-bourse malgré des pertes plus élevées qu'anticipé par les opérateurs au premier trimestre. La compagnie à bas coûts a en effet essuyé un déficit net de 278 millions de dollars ou 47 cents par titre sur les trois premiers mois de l'année contre un profit de 116 M$ ou un bpa de 19 cents un an plus tôt. Le bpa ajusté est ressorti à -32 cents contre -30 cents de consensus. Mais les investisseurs se focalisent davantage sur les prévisions du transporteur qui s'attend à être "solidement rentable" sur l'année alors que la demande de voyages n'a quasiment jamais été aussi forte après les perturbations survenues plus tôt cette année avec la pandémie de coronavirus.

Le groupe a confirmé son plan visant à opérer avec 93% de ses capacités de vol pré-pandémique sur le trimestre en cours, alors que la demande de loisirs robuste s'accompagne d'une amélioration des voyages d'affaires.

La société, qui a réalisé un bénéfice sur le seul mois de mars, explique sa perte du premier trimestre par de multiples annulations de vols et des pénuries de personnel. La compagnie aérienne avait notamment annulé plus de 5.600 vols en janvier alors qu'environ 10% de ses effectifs avaient contracté le coronavirus. Les revenus opérationnels ont atteint 4,7 milliards de dollars sur le trimestre clos fin mars, contre 2,05 Mds$ un an plus tôt. La direction s'attend à ce que les revenus d'exploitation augmentent entre 8% et 12% en 2022 par rapport à 2019.

L'augmentation de la demande de voyages aide les transporteurs à faire face à la flambée des prix du carburant, qui ont plus que doublé au cours de la dernière année. Les compagnies aériennes américaines, qui ne se protègent généralement pas contre les prix du pétrole, répercutent la hausse des coûts du carburant sur leurs billets. Contrairement à la plupart de ses concurrents américains, Southwest Airlines a bénéficié de son programme pluriannuel de couverture carburant.