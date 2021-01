Southwest Airlines : première perte annuelle depuis 1972

(Boursier.com) — Southwest Airlines a enregistré en 2020 son premier résultat négatif depuis près de 50 ans, plombé comme l'ensemble du secteur par la pandémie de coronavirus et ses conséquences dévastatrice sur l'industrie du tourisme. Le transporteur à bas coûts a toutefois dégagé des résultats supérieurs aux attentes du marché au quatrième trimestre avec une perte ajustée par action de 1,29$ contre 1,66$ de consensus. Ses revenus ont fondu de 65% à 2,01 Mds$, contre 2,11 Mds$ attendus par le marché. Le groupe, qui a terminé le trimestre avec 14,3 Mds$ de liquidités, a encore brûlé environ 12 M$ de cash par jour sur la période.

La compagnie estime néanmoins que sa consommation quotidienne de trésorerie augmentera au cours du premier trimestre pour atteindre environ 17 M$, en raison principalement de la faiblesse de la demande et d'une "période de voyage saisonnièrement plus faible en janvier et février", ainsi que de la hausse des prix du carburant. Elle espère atteindre l'équilibre en cours d'année.

"Pour atteindre le seuil de rentabilité, nous continuons à estimer que les revenus d'exploitation devront s'établir dans une fourchette de 60 à 70% des niveaux de 2019, ce qui correspond à peu près au double des niveaux actuels", a souligné Gary Kelly, le DG de Southwest. Ce dernier juge la compagnie prête à se redresser en 2021, mais il a averti sur le fait que "les industries du voyage et du tourisme sont confrontées à un environnement en constante évolution au fur et à mesure que la pandémie évolue".

Sur l'ensemble de l'année, la société a essuyé une perte nette de 3,1 Mds$, ou 5,44 $ par titre, pour des recettes en chute de 59,7% à 9 Mds$.

La compagnie texane prévoit de remettre en service le Boeing 737 MAX le 11 mars et s'attend à recevoir 35 MAX d'ici la fin de l'année, dont sept ont été livrés en décembre.