Southwest Airlines : pertes plus importantes que prévu au premier trimestre

(Boursier.com) — Southwest Airlines perd plus de 4% en pré-séance après avoir raté les attentes du consensus au premier trimestre. Le transporteur, qui a déclaré que la courbe de réservations actuelle semble être revenue proche des normes pré-pandémie, a essuyé une perte ajustée par action de 27 cents contre 32 cents un an plus tôt et 22 cents de consensus. Les revenus opérationnels ont atteint 5,71 Mds$, en progression de 22%, en ligne avec les attentes. La perte d'exploitation ajustée ressort à 284 M$ contre 135 M$ un an plus tôt, et une perte estimée de 192,7 M$. La firme a été affectée par une charge avant impôts de 380 M$ liée aux annulations massives en décembre.

La compagnie ne s'attend plus à recevoir que 70 avions cette année contre 90 précédemment en raison des récents retards de livraison chez Boeing. Cela devrait entrainer une diminution d'environ un point des capacités prévues en 2023. Le management s'attend à dégager des bénéfices solides au deuxième trimestre grâce à de fortes réservations estivales et continue à anticiper une amélioration des marges en 2023.