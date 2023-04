Southwest Airlines : nouveau problème informatique, tous les vols au départ suspendus aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Nouveau gros problème chez Southwest Airlines. La compagnie à bas coûts a suspendu tous ses vols au départ aux Etats-Unis en raison de "problèmes technologiques intermittents". La société a divulgué le problème non spécifié mardi après les plaintes des passagers sur Twitter. Southwest Airlines a demandé à la FAA de suspendre ses vols au départ, a indiqué le régulateur aérien. Le transporteur texan a par ailleurs déclaré rencontrer des difficultés avec son site Web et son application mobile. Le titre perd plus de 3% à Wall Street.

