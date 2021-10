Southwest Airlines : les difficultés se confirment

(Boursier.com) — La situation demeure compliquée pour le transporteur aérien américain à bas prix Southwest Airlines, après les annulations de plus de 2 000 vols ce week-end. Les perturbations se poursuivaient ainsi hier lundi avec plus de 300 vols annulés. L'entreprise a signalé des conditions météorologiques difficiles, des problèmes de contrôle du trafic aérien et des problèmes de dotation en personnel en Floride...