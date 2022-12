Southwest Airlines : enfin le retour du dividende !

(Boursier.com) — Southwest Airlines, la compagnie aérienne américaine à bas coûts, a annoncé le rétablissement de son dividende, après une pause de plus de deux ans dans un contexte de pandémie de Covid-19. Ainsi, le conseil d'administration de Southwest a approuvé un dividende trimestriel de 18 cents par titre, qui sera payé le 31 janvier. La reprise du dividende reflète, selon le directeur général du groupe, Bob Jordan, "le robuste retour de la demande en voyages aériens et les résultats opérationnels et financiers solides de la compagnie depuis mars 2022".