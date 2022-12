Southwest Airlines : encore des milliers de vols annulés

(Boursier.com) — Southwest Airlines cède à nouveau du terrain avant-Bourse à Wall Street alors que le transporteur a encore annulé des milliers de vols pour tenter de faire revenir son programme 'à la normale'. Principale compagnie touchée par la tempête historique qui a frappé les Etats-Unis lors du week-end de Noël, la société basée à Dallas a supprimé des milliers de vols ces derniers jours et peine à rétablir ses opérations habituelles. Le groupe, qui a limité les réservations pour les prochains jours, s'est attiré les foudres du gouvernement américain mardi, la tempête hivernale ayant mis en exergue d'importants dysfonctionnements en son sein.

Alors que Southwest était responsable lundi de près des trois quarts des annulations aux États-Unis, le département américain des Transports s'est dit préoccupé par le taux "inacceptable" d'annulations et de retards de Southwest, ainsi que par les informations faisant état d'un manque de rapidité du service à la clientèle. Mercredi matin, Southwest avait encore supprimé plus de 60% de son programme habituel pour la journée, soit plus de 2.500 vols, et plus de 58% de ses liaisons prévues jeudi, selon les données de 'FlightAware'.

Le patron de l'entreprise, Bob Jordan, s'est de nouveau excusé mardi soir dans une vidéo publiée par Southwest, affirmant que la société avait réduit son calendrier pour gagner du temps pour repositionner les avions et les équipages. La situation pourrait fortement s'améliorer à partir de vendredi.