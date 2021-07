Southwest Airlines : du vert au second trimestre

(Boursier.com) — Southwest Airlines a publié pour son second trimestre fiscal un bénéfice net de 348 millions de dollars et 57 cents par action, à comparer à une perte de 915 millions de dollars et 1,63$ par titre un an auparavant. Les résultats ont été soutenus par le Payroll Support Program (724 millions de dollars d'impact positif), programme fédéral américain d'aide sectorielle. En dehors de cet élément, la perte ajustée par action a représenté 35 cents sur le trimestre clos. Les revenus opérationnels du second trimestre ont décliné de 32% par rapport au second trimestre... 2019, à 4 milliards de dollars. Le groupe a généré sur le trimestre un free cash flow de 1,9 milliard. Le transporteur aérien américain termine le trimestre avec 17,9 milliards de liquidités, pour 11,4 milliards de dettes.