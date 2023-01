Southwest Airlines : dans le rouge avec les milliers de vols annulés

(Boursier.com) — Southwest Airlines perd du terrain avant-Bourse à Wall Street. Comme redouté, le transporteur est un peu la bête noire du secteur aérien américain en ce début d'année. Contrairement à ses homologues qui ont profité à plein de la forte reprise de la demande de voyages et de la vigueur des tarifs pour sensiblement améliorer leurs comptes, le transporteur à bas coûts est tombé dans le rouge au quatrième trimestre et a mis en garde contre une nouvelle perte sur le trimestre en cours.

En cause, les milliers de vols annulés (16.700) à la suite de la tempête historique qui a frappé les Etats-Unis lors du week-end de Noël et la gestion calamiteuse de cette période par la direction. Le groupe, qui a été contraint de limiter ses réservations pendant plusieurs jours, s'est attiré les foudres du gouvernement américain et une enquête fédérale a été ouverte. Southwest a engagé le cabinet de conseil Oliver Wyman pour enquêter sur la perturbation et travaille avec General Electric pour automatiser ses systèmes de planification des équipages afin de le rendre plus fiable.

La compagnie a essuyé une perte nette ajustée de 226 millions de dollars au quatrième trimestre, soit 38 cents (-7,3$ de consensus), pour des revenus en hausse de 22% à 16,7 Mds$.

Le transporteur basé à Dallas s'attend à ce que ses coûts d'exploitation, hors carburant, au cours du trimestre soient supérieurs à son estimation précédente, en partie en raison de la rémunération supplémentaire qu'il a offerte aux travailleurs pour faire face à la crise de décembre. "Jusqu'à présent en janvier, la compagnie a connu une augmentation des annulations de vols et une décélération des réservations, principalement pour janvier et février", a déclaré Southwest. "Mais les tendances actuelles des réservations pour mars sont encourageantes", a ajouté la firme. Les revenus opérationnels du premier trimestre, lorsque la demande de voyages a tendance à ralentir après la période des fêtes, devraient malgré tout augmenter de 20% à 24% par rapport à la même période de l'an dernier.

Jeudi, le directeur général de la société, Bob Jordan, s'est de nouveau excusé pour les annulations massives de vols, qui ont été attribuées au logiciel obsolète de planification des équipages de Southwest.