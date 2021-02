Southwest Airlines : constate une amélioration de la demande

(Boursier.com) — Southwest Airlines anticipe une amélioration séquentielle de ses revenus entre février et mars après avoir constaté une amélioration du côté de la demande. Le transporteur à bas coûts a également revu en baisse son estimation de consommation quotidienne de trésorerie au cours du premier trimestre à environ 15 M$ contre environ 17 M$ précédemment. Les 737 MAX du groupe texan devrait retrouver les airs à partir du 11 mars et les capacités devraient augmenter de 81% sur un an en avril. Bien qu'il continue à subir "d'importantes répercussions négatives d'une année sur l'autre" en raison de la pandémie de COVID-19, Southwest a récemment connu "une amélioration de la demande et des réservations de passagers de loisirs en février, par rapport aux estimations précédentes. La demande de voyages d'affaires reste en revanche déprimée, a précisé la compagnie.