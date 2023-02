Southern Co : bénéfice supérieur aux attentes

(Boursier.com) — Southern Co, le groupe énergétique américain actif dans la production et la distribution d'électricité, a dévoilé pour son quatrième trimestre fiscal une perte de 87 millions de dollars et 8 cents par titre, contre 215 millions de dollars de déficit un an avant. Hors éléments, toutefois, le bénéfice net trimestriel est ressorti positif de 285 millions de dollars soit 26 cents par titre, contre 380 millions de dollars un an auparavant. Le consensus était de 24 cents de bpa ajusté trimestriel.