SoundHound : une pépite de l'IA... qui perd plus d'argent qu'elle ne fait de chiffre d'affaires

(Boursier.com) — SoundHound retombe de plus de 20% avant bourse à Wall Street, après un bond de 256% cette année. Cette petite "pépite" de l'IA, dans laquelle Nvidia a investi, pèse près de 2 milliards de dollars sur la cote américaine. Ses revenus du quatrième trimestre ont progressé de 80% à 17,1 millions de dollars, pour une perte nette de 18 millions de dollars. Le backlog de commandes et abonnements est toutefois étoffé à 661 millions de dollars, un doublement en glissement annuel. En termes de perspectives, les revenus 2024 sont attendus entre 63 et 77 millions de dollars, tandis que l'objectif 2025 dépasse les 100 millions de dollars. SoundHound est une compagnie d'IA et reconnaissance vocale. Nvidia a investi plusieurs millions de dollars sur ce dossier, ce qui explique peut-être en partie la valorisation généreuse à environ 20 fois les revenus 2025 estimés. Sur le trimestre clos, la perte nette par action se situe à 7 cents contre 6 cents de consensus. Le milieu de fourchette de la guidance 2024 de revenus dépasse les attentes.

"Ce fut une année révolutionnaire au cours de laquelle SoundHound a rapidement intégré de nouvelles capacités puissantes d'IA générative. Nos applications d'IA vocale réelles sont déjà en ligne et stimulent l'engagement des consommateurs dans les véhicules, les appareils et les entreprises de service client", a déclaré Keyvan Mohajer, DG et cofondateur de SoundHound AI. "Nous avons également acquis SYNQ3, faisant de SoundHound le plus grand fournisseur de services vocaux d'IA pour les restaurants. Notre rythme et notre agilité au milieu de cette révolution de l'IA nous ont placés en avance sur le terrain lorsqu'il s'agit de fournir une réelle valeur commerciale".