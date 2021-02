SopraSteria voit rouge après la publication annuelle

(Boursier.com) — SopraSteria abandonne 3,5% à 137 euros à la mi-journée à Paris, plombé par la prudence de ses objectifs pour 2021 et une décroissance organique un peu plus prononcée que prévu en fin d'année dernière. Pénalisé par la pandémie de COVID-19 et une importante cyberattaque en octobre dernier, le groupe de services informatiques a dévoilé un bénéfice net de 106,8 ME en 2020 (160,3 ME en 2019) pour un chiffre d'affaires consolidé de 4,26 MdsE, en contraction de 3,9% (- 4,8% en organique). Les deux évènements précédemment cités ont eu un impact négatif sur l'activité estimé à environ 10 points de croissance. Le résultat opérationnel d'activité s'est établi à 300,2 ME (354,3 ME en 2019), faisant apparaître un taux de marge de 7% (8,0% en 2019).

Bien qu'en amélioration, l'environnement général présente encore beaucoup d'incertitudes, souligne le management. Sur la base des éléments connus à fin février 2021, Sopra Steria se fixe les objectifs suivants pour l'année : une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 3% et 5%, incluant un 1er trimestre encore en décroissance ; un taux de marge opérationnelle d'activité compris entre 7,5% et 8,0% ; et un flux net de trésorerie disponible de l'ordre de 150 ME.

Sopra Steria proposera à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires la distribution d'un dividende de 2 euros par action.

Oddo BHF indique malgré tout que les prévisions pour l'année fiscale en cours sont "satisfaisantes" étant donné qu'elles sont supérieures aux attentes dans la partie haute de la fourchette et que la direction est "toujours prudente" en début d'année.