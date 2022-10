SopraSteria : relèvement de l'objectif annuel de la croissance organique du chiffre d'affaires

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre de SopraSteria est ressorti à 1.216,9 ME, en croissance totale de 9% et en croissance organique de 7,7%. La croissance organique du chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'année est de +7,4%.

La direction annonce au passage le relèvement de l'objectif annuel de croissance organique du chiffre d'affaires 2022 de l'ordre de +7%, contre +5% à +6% auparavant et confirme ses objectifs annuels de taux de marge.

Cyril Malargé, Directeur Général de Sopra Steria Group, a déclaré : "Sur le 3ème trimestre 2022, Sopra Steria a poursuivi sa croissance au même rythme qu'au 1er semestre. Le marché est resté dynamique, soutenu par la transformation digitale. La demande de nos clients n'a pas fait l'objet d'inflexion notable à ce stade. La recherche de résilience de leurs modèles d'affaires et l'agilité de leurs systèmes restent de puissants moteurs pour leurs investissements dans le cloud, l'automatisation des processus métiers et la sécurité. Nous bénéficions par ailleurs d'un solide positionnement sur les marchés de la défense, du secteur public et de l'aéronautique et d'une faible exposition aux autres secteurs industriels. Ce contexte nous permet de relever notre objectif annuel de croissance organique du chiffre d'affaires 2022 à environ +7 %. Dans un environnement géopolitique et économique incertain, nous sommes confiants dans notre capacité à nous développer et nous adapter. Nous maintiendrons notre politique de maîtrise des coûts et saurons utiliser la flexibilité que nous offre le recours à la sous-traitance".

Objectifs annuels 2022

Taux de croissance organique du chiffre d'affaires révisé en hausse : de l'ordre de +7% (+5% à +6% antérieurement) ;

Taux de marge opérationnelle d'activité confirmé : entre 8,5% et 9% ;

Flux net de trésorerie disponible confirmé : de l'ordre de 250 ME.

Prochaine publication financière

Jeudi 23 février 2023 à 9h : réunion de présentation des résultats annuels 2022

Vendredi 28 avril 2023 à 8h : réunion de présentation du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023

Mercredi 24 mai 2023 à 14h30 : Assemblée générale des actionnaires

Jeudi 27 juillet 2023 à 9h : réunion de présentation des résultats semestriels 2023

Vendredi 27 octobre 2023 à 8h : réunion de présentation du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023.