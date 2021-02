SopraSteria : Le résultat net part du Groupe s'élève à 106,8 ME

SopraSteria : Le résultat net part du Groupe s'élève à 106,8 ME









Crédit photo © reuters

(Boursier.com) — SopraSteria publie des comptes 2020 encore soutenus par la transformation digitale, démontrant avec une forte capacité de résistance dans un contexte 2020 difficile. Le recul organique du chiffre d'affaires consolidé a été contenu à seulement 4,8%, alors que la pandémie de COVID-19 et la cyberattaque d'octobre 2020 ont eu un impact négatif sur l'activité estimé à environ 10 points de croissance. Les mesures d'adaptation prises ont permis de limiter la baisse du taux de marge opérationnelle d'activité à 1 point (7% vs 8% en 2019).

Le résultat net part du Groupe s'est élevé au final à 106,8 ME, contre 160,3 ME en 2019. Le flux net de trésorerie disponible a été très solide à 203,5 ME, contre 229,3 ME en 2019. Le taux de transformation du résultat opérationnel d'activité en cash est stable à 51%. La dette financière nette a diminué de 17,2% à 425,6 ME pour représenter 29% des capitaux propres du Groupe.

Le dividende proposé sur l'exercice 2020 est de 2 euros par action.