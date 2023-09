Sopra Steria : vive hausse

(Boursier.com) — Sopra Steria surperforme nettement le marché en cette fin de semaine, sur un gain de 3,7% à 197,9 euros. Le titre du groupe de services informatiques, qui évolue au plus haut depuis deux mois, est soutenu par une note de HSBC qui estime la société toujours attractive, même après son rallye de près de 40% cette année. "Sopra Steria offre un profil résilient de croissance des revenus et d'expansion des marges", écrit la banque. Elle juge la valorisation attrayante malgré les gains depuis le premier janvier. Sopra a le potentiel de surprendre positivement en termes de chiffre d'affaires et de marge, ainsi que d'autofinancer de nouvelles acquisitions grâce à son bilan solide, ajoute le broker.