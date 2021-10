Sopra Steria : vive hausse

(Boursier.com) — Sopra Steria accroît ses gains sur le marché parisien avec un titre qui gagne désormais plus de 3,5% à 159 euros. La société de services informatiques a signé un accord de négociation exclusive en vue d'acquérir EVA Group, entreprise spécialisée en cybersécurité. L'acquisition, dont la clôture est anticipée d'ici la fin de l'année, permettrait à Sopra d'augmenter significativement sa force de frappe dans le domaine très porteur et critique de la cybersécurité. Comme le souligne Bryan Garnier, grâce à cette opération, Sopra Steria entrerait dans le Top 3 des services de cybersécurité en France et augmenterait également sa visibilité dans le domaine face à Atos, Capgemini, Orange et Accenture.

Le groupe a affiché l'an passé un chiffre d'affaires de 100 ME dans la cybersécurité (dont 60 ME en France). Le courtier estime que l'acquisition d'EVA porterait les revenus de la branche à 130-140 ME sur une base pro forma en 2021 (3% du chiffre d'affaires) et les augmenterait de plus de 50% en France, à 90-95 ME... A l''achat' sur le titre, l'analyste rehausse sa cible de 227 à 231 euros.