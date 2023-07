Sopra Steria vise plus haut !

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Sopra Steria, réuni le 26 juillet 2023 sous la présidence de Pierre Pasquier, a arrêté les comptes du 1er semestre 2023 qui ont fait l'objet d'un examen limité des commissaires aux comptes.

Le Chiffre d'affaires du 1er semestre 2023 ressort à 2.840,1 ME, en croissance totale de 11,6% et en croissance organique de 8,1%. Le Chiffre d'affaires du 2ème trimestre est en croissance organique de 7,1%. Le Taux de marge opérationnelle d'activité est de 8,8%, en hausse de 0,8 point par rapport au 1er semestre 2022. Le Processus d'intégration de CS Group et de Tobania est bien engagés.

Le groupe fait part d'une stabilité du résultat net part du Groupe à 112,5 ME, en grande partie du fait d'une hausse temporaire des coûts non récurrents. La direction souligne un solide flux net de trésorerie disponible de 122,9 ME (66,3 ME au 1er semestre 2022).

Le groupe relève l'objectif de croissance du chiffre d'affaires 2023 avec une croissance organique "d'au moins 6%" contre "entre +3% et +5%" auparavant.

Cyril Malargé, Directeur Général de Sopra Steria Group, a déclaré : "Sopra Steria a réalisé une bonne performance sur le 1er semestre 2023. Notre activité a été bien orientée tant du point de vue des volumes que des prix de vente. La croissance organique de nos activités s'est élevée à 8,1%. Nous avons bénéficié de notre présence significative sur les secteurs public, aéronautique et de la défense. La progression de 0,8 point de notre taux de marge opérationnelle d'activité à 8,8% confirme la trajectoire que nous nous sommes fixée, c'est-à-dire un taux de marge de l'ordre de 10% en 2024.

Cette performance reflète les effets de la stratégie de montée en valeur, de transformation de nos offres et d'amélioration de notre efficacité opérationnelle, autant d'éléments sur lesquels sont mobilisées les équipes de Sopra Steria.

Nous accélérons également dans le domaine de l'Intelligence Artificielle générative en intégrant, par exemple, dès aujourd'hui, toutes les méthodologies et outils d'IA au sein de notre plateforme de développement Ingine, déjà accessible à l'ensemble des 10.000 développeurs du Groupe.

Les processus d'intégration de CS Group et de Tobania sont bien engagés. L'acquisition d'Ordina, quant à elle, suit le calendrier initialement fixé avec une offre publique ouverte depuis le 19 juillet 2023 et une finalisation de l'opération prévue au cours du 2ème semestre 2023. Ces opérations visent à générer un changement de statut du Groupe dans le domaine de la défense & sécurité d'une part, et sur le BeNeLux, d'autre part. Sur cette zone, il s'agit de créer un acteur de référence des services du numérique avec environ 700 ME de chiffre d'affaires pro forma et plus de 4.000 collaborateurs.

La performance enregistrée sur ce 1er semestre et la visibilité que nous avons sur la 2ème partie de l'année nous permettent de relever l'objectif de croissance de chiffre d'affaires pour 2023. Nous visons dorénavant un taux de croissance organique d'au moins 6%, à comparer à "entre 3 % et 5%" auparavant."