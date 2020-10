Sopra Steria : violente chute après les annonces

Sopra Steria : violente chute après les annonces









Crédit photo © reuters

(Boursier.com) — La série noire, ou rouge c'est selon, se poursuit pour Sopra Steria avec un titre qui décroche de 11,5% à 103,5 euros en début de séance à Paris, au plus bas depuis le mois de mai. Victime depuis plusieurs jours de dégagements marqués après l'annonce d'une cyberattaque, le titre du groupe de services informatiques est cette fois délaissé après une publication trimestrielle guère emballante. La firme a vu son chiffre d'affaires se contracter de 4,9% au troisième trimestre (-5,9% à périmètre et taux de change constants) alors que le carnet d'affaires et les prises de commandes sont restées peu dynamiques sur le trimestre.

Concernant la cyberattaque, le management a précisé que les impacts de cette dernière sur les comptes du Groupe, qui dispose de contrats d'assurance contre le risque cyber, restent à estimer et feront l'objet d'une communication ultérieure.

Sopra Steria a confirmé que son chiffre d'affaires devrait reculer entre -2% et -4% sur une base organique en 2020 avec un taux de marge opérationnelle d'activité compris entre 6% et 7%. Le flux net de trésorerie disponible est toujours attendu entre 80 ME et 120 ME.

Oddo BHF ('achat') souligne si la croissance organique s'est améliorée par rapport au 2e trimestre, elle est ressortie légèrement inférieure aux attentes en raison d'une détérioration surprise de la croissance en France. La prévision de croissance organique implique une amélioration de la croissance organique au 4ème trimestre à au moins -4%.