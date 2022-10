Sopra Steria : une valorisation à la casse ?

(Boursier.com) — Après trois séances dans le rouge, Sopra Steria avance timidement de 0,75% à 135 euros ce lundi. Le groupe de services du numérique a pourtant dévoilé une solide activité trimestrielle vendredi, relevant même sa guidance de croissance organique 2022 à +7%, contre +5% à +6% auparavant.

Malgré ces chiffres supérieurs aux attentes, le titre a sous-performé vendredi. Oddo BHF voit cela comme une véritable opportunité d'achat de ce titre de qualité et pourtant valorisé à moins de 6x VE/EBIT 2023 (peers à 8x). Sopra Steria reste clairement une 'top pick' dans le secteur, selon l'analyste.

Dans le même sens, Invest Securities explique que cette publication confirme sa thèse d'investissement sur le dossier (bon mix entre résistance et croissance de l'activité, structure financière solide). Surtout, au regard de la performance boursière récente (-14 pts en relatif sur 3 mois), la valorisation devient excessivement faible et le risk/reward de plus en plus favorable, sachant que le titre offre un intérêt spéculatif à moyen/long terme. Avec des estimations marginalement ajustées (+1% sur le BNA 2022e), le broker ajuste sa cible de 194 à 188 euros, en lien avec la hausse du WACC depuis fin juillet.

Bryan Garnier revalorise le dossier de 200 à 208 euros après avoir augmenté ses estimations de BPA de 3% sur 2022-2024 et sa prévision de croissance organique pour 2022 à +7,1%, contre +6,3%, ainsi que ses projections de marge de 0,1ppt pour les trois prochaines années. Son positionnement positif sur Sopra Steria est soutenu par : un ralentissement de la croissance plus faible qu'initialement prévu, grâce à la France et le Royaume-Uni, ainsi que plusieurs leviers sur les marges.