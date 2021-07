Sopra Steria : un 3e centre de développement MCO à Bordeaux - Mérignac

(Boursier.com) — Sopra Steria -à travers son vertical Aéroline et en appui de sa filiale 2MoRO spécialisée dans l'édition de logiciels de maintenance pour l'aéronautique et la défense- renforce sa capacité de développement dédiée aux projets stratégiques de MCO aéronautique. Pour faire face à sa forte croissance dans ce domaine, Sopra Steria a décidé d'ouvrir un 3ème centre de développement dédié aux solutions logicielles et en particulier centré sur le produit phare Aero-Webb édité par sa filiale 2MoRO.

2MoRO dispose déjà de deux centres de développement dédiés à la production de ses logiciels, le premier à Bidart, en Nouvelle Aquitaine, et le deuxième basé à Noida, au sein des équipes Sopra Steria India.

L'ouverture et la localisation de ce centre répondent à 3 objectifs principaux : être au plus près des clients historiques du secteur aéronautique et de leurs sites opérationnels ; établir de nouveaux partenariats avec des acteurs industriels sur ce marché ; s'appuyer sur le bassin d'emploi de la Nouvelle Aquitaine et son positionnement sur le marché du MCO aéronautique.

Sopra Steria souhaite proposer au marché une solution de gestion de maintenance aéronautique qui intègre les meilleures évolutions technologiques et soit à l'état de l'art des meilleures pratiques métiers en matière d'optimisation des opérations de maintenance.