Sopra Steria suspend ses objectifs

Sopra Steria suspend ses objectifs









Crédit photo © reuters

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Sopra Steria a examiné le plan d'action mis en oeuvre pour faire face à la crise consécutive à la pandémie de COVID-19. Dès la mi-mars, Sopra Steria a veillé à maintenir sa capacité à fournir les services et solutions nécessaires à ses clients, "dans le strict respect des réglementations et recommandations émises par les autorités dans chacun des pays dans lesquels le groupe est implanté".

Des mesures ont aussitôt été prises, avec la mise en place d'une gouvernance de crise chargée du suivi de l'évolution des situations sanitaire et économique, capable de prendre des décisions immédiates. La priorité est donnée à la santé des collaborateurs, des clients et des partenaires, souligne le groupe, qui insiste par ailleurs sur le déploiement adapté et sécurisé - facilité par un bon niveau de préparation - d'un mode de travail à distance pour presque tous les collaborateurs. Il a en outre été décidé d'abonder les indemnités versées par certains gouvernements dans le cadre de dispositifs d'activité partielle, afin de préserver le niveau de rémunération des collaborateurs concernés.

Certains clients du groupe lui ont déjà fait part de leur décision de reporter ou d'arrêter des prestations. Cependant, l'absence de visibilité sur l'étendue et la durée de la crise "ne permet pas, à ce stade, de réaliser des prévisions suffisamment fiables". En conséquence, les objectifs fixés le 21 février dernier pour l'année 2020 sont suspendus. Le Conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée générale de ne pas verser de dividende au titre de l'exercice 2019.

"Les fondamentaux de Sopra Steria sont solides et sa situation financière est saine. Le groupe dispose, à la date du 9 avril, de lignes de financement confirmées pour 1,5 MdE dont une ligne de crédit bancaire revolving de 900 ME non tirée et d'échéance juillet 2023", souligne Sopra Steria, "confiant dans sa capacité à surmonter cette crise".