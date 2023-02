Sopra Steria : "star de la semaine" sur le SBF120

(Boursier.com) — Sopra Steria signe la hausse de la semaine sur le SBF120 à la faveur d'un gain de plus de 9%. Les opérateurs ont salué les comptes et la guidance supérieurs aux attentes de la société informatique. Le groupe a fait état d'un profit net de 247,8 ME en 2022, en hausse de 32%, pour un chiffre d'affaires en augmentation de 8,9%, dépassant les 5,1 MdsE. La croissance organique s'est élevée à 7,6%, au-delà de l'objectif révisé en hausse à 7% en octobre dernier avec un 4ème trimestre en croissance organique de 8%. Le taux de marge opérationnelle d'activité a atteint 8,9%, en progression de 0,8 point par rapport à 2021, en haut de fourchette de l'objectif compris entre 8,5% et 9%. Le flux net de trésorerie disponible a été très solide à 287,2 ME, soit 5,6% du chiffre d'affaires, dépassant l'objectif annoncé ("au moins 250 ME").

Plusieurs analystes ont salué ces annonces en revoyant leurs objectifs à la hausse sur le dossier. Bryan Garnier a par exemple porté son cours cible sur le dossier de 208 à 243 euros tout en restant à 'l'achat'. Le courtier estime que la guidance de l'entreprise pour 2023 est prudente, la crédibilité pour atteindre 10% de marge opérationnelle en 2024 est renforcée, tandis que les acquisitions de CS et Tobania renforceront les positions du groupe en France et en Belgique.

Invest Securities a, de son côté, rehaussé son objectif de cours de 198 à 228 euros ('achat') et Oddo BHF a revalorisé le sien de 214 à 236 euros ('surperformer').