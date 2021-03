Sopra Steria sélectionné par le ministère des Armées

Sopra Steria sélectionné par le ministère des Armées









(Boursier.com) — Sopra Steria confirme avoir été retenu pour mettre en place, aux côtés de la Direction générale de l'armement (DGA) et de la Direction de la maintenance aéronautique (DMAé), le nouveau système d'information fédérateur du maintien en condition opérationnelle aéronautique dénommé Brasidas. Le nouveau système d'information participera directement à l'amélioration de la disponibilité des aéronefs en rassemblant toutes les informations concernant les activités de maintenance des différentes flottes d'aéronefs dans un unique outil numérique, de manière à faciliter leur accès et leur exploitation.

Déployé en plusieurs étapes, Brasidas apportera le cadre d'un système d'information homogène à l'ensemble des métiers du MCO-A (maintenance, logistique, documentation, gestion de la supply chain, etc.) et à toutes les flottes d'aéronefs. Cette mise en cohérence des systèmes d'information du MCO-A simplifiera les opérations de maintenance réalisées dans les forces, facilitera l'appréciation de situation et le pilotage du MCO-A (maintien en condition opérationnelle aéronautique).

"Sopra Steria étant un partenaire historique du ministère des Armées, nous sommes très fiers de pouvoir contribuer à la mise en place de Brasidas. Nos équipes sont désormais mobilisées pour déployer ce nouveau système d'information qui contribuera directement à l'amélioration de la disponibilité des avions, hélicoptères et drones en service dans les armées", se félicite Laurent Giovachini, Directeur général adjoint du Groupe.