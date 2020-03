Sopra Steria s'offre cxpartners



(Boursier.com) — Sopra Steria a réalisé l'acquisition au Royaume-Uni de cxpartners, société de conseil spécialisée dans l'expérience utilisateur et le design ergonomique. Alors que le secteur se doit de placer l'utilisateur au coeur des services digitaux, cette acquisition est une décision stratégique qui va à la fois enrichir l'offre de Sopra Steria au Royaume-Uni en matière d'expérience utilisateur et valoriser les compétences de cxpartners. Installée à Londres et à Bristol au Royaume-Uni, et employant plus de 50 concepteurs, cxpartners est reconnue pour les solutions ergonomiques primées qu'elle propose au secteur public comme au secteur privé. Depuis sa création en 2004, cxpartners a collaboré avec un éventail de clients de prestige, dont le gouvernement britannique et des sociétés cotées au FTSE 100, ainsi que des organisations de secteurs très divers, parmi lesquelles AXA, Google ou Public Health England.