Sopra Steria s'envole après de solides résultats

(Boursier.com) — Sopra Steria s'envole désormais de plus de 11% à 159,7 euros, les investisseurs saluant la solide publication annuelle de la SSII et le projet d'acquisition de Sodifrance. Le groupe a vu son profit opérationnel progresser de 15,1% l'an passé à 354,3 ME, matérialisant une marge de 8,0% (7,5% en 2018). Le résultat net part du Groupe a bondit de 28,3% à 160,3 ME pour un chiffre d'affaires consolidé en croissance organique de 8,3% à 4 4,434 MdsE.

Le management vise en 2020 une croissance organique comprise entre +3% et +5%, un taux de marge opérationnelle d'activité en légère amélioration et un flux net de trésorerie disponible supérieur à 180 ME.

Projet d'acquisition de Sodifrance par Sopra Steria : création d'un leader français des services du numérique dédiés au secteur de l'assurance et de la protection sociale https://t.co/Y2D0EPuA0q >— Sopra Steria France (@SopraSteria_fr), via Twitter

Oddo BHF note que si la croissance organique du 4e trimestre est ressortie légèrement inférieure aux attentes, la marge opérationnelle annuelle a dépassé les prévisions grâce à la rentabilité "étonnamment bonne" de Sopra Banking Software et à la "bonne" performance de la branche services IT en France. Le broker met également en avant le très solide free cash-flow, même en excluant les exceptionnels. Quant à la guidance 2020, elle est jugée "satisfaisante à tous les niveaux".