Sopra Steria s'associe à Nvidia pour tirer pleinement parti du potentiel du metaverse industriel

(Boursier.com) — Sopra Steria annonce rejoindre le réseau de partenaires NVIDIA Partner Network (NPN) en qualité de Solution Advisor Consultant. Cette collaboration permettra ainsi aux experts Sopra Steria d'étendre leurs usages en matière de réalité virtuelle, de 3D et de jumeaux numériques dans le metaverse.

Sopra Steria s'appuie sur la suite NVIDIA Omniverse Enterprise, une plateforme évolutive et end-to-end permettant aux entreprises de développer des pipelines 3D personnalisés et de simuler à grande échelle des mondes virtuels physiquement réalistes, afin de développer des simulations virtuelles parfaitement synchronisées avec le monde réel, extrêmement fidèles à la réalité physique et basées sur l'Intelligence Artificielle. Au-delà de la performance technique, l'utilisation de NVIDIA Omniverse Enterprise ouvre la possibilité de nouveaux cas d'usage et permet de collaborer autour d'un jumeau numérique ou digital twin au sein d'une entreprise et de son écosystème.

En effet, les entreprises industrielles souhaitent de plus en plus concevoir, simuler et optimiser en temps réel des produits, des équipements et des processus avant même leur mise en production. Sopra Steria accompagne donc ses clients pour leur permettre de réduire leurs cycles de production et améliorer leur efficience opérationnelle tout en intégrant des objectifs de développement durable dès la simulation.

Sopra Steria s'appuyait déjà sur des solutions NVIDIA pour développer des cas d'usage d'Intelligence Artificielle afin d'accompagner nos clients tels qu'Alcatel Submarine Networks dans le cadre de notre 5G Design Center. Nous sommes fiers d'avoir franchi cette nouvelle étape dans notre collaboration qui nous permet d'adresser les nouveaux besoins de nos clients en matière de metaverse industriel et de simulation 3D , expliqueDavid Maurange, Head of Digital Interaction & Metaverse chez Sopra Steria.