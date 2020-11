Sopra Steria : retrait obligatoire visant Sodifrance

Sopra Steria : retrait obligatoire visant Sodifrance









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par Sopra Steria visant les actions Sodifrance au prix de 18 euros par action, déclarée conforme par l'AMF le 27 octobre 2020, qui s'est déroulée du 29 octobre au 12 novembre 2020 inclus, l'Initiateur détient directement et indirectement 3.513.939 actions de la Société représentant 6.939.083 droits de vote, soit 96,46% du capital et au moins 98,12% des droits de vote théoriques. Les actions Sodifrance non présentées à l'offre par les actionnaires minoritaires représentent moins de 10% du capital et des droits de vote théoriques de Sodifrance. En conséquence, les conditions du Code monétaire et financier et du règlement général de l'AMF pour réaliser la procédure de retrait obligatoire sont réunies.

Ainsi qu'il s'en était réservé la faculté dès le dépôt du projet d'offre, Sopra Steria a sollicité auprès de l'AMF un retrait obligatoire des actions Sodifrance non présentées par les actionnaires minoritaires. Le retrait obligatoire sera mis en oeuvre le 18 novembre 2020 et portera sur les actions Sodifrance non détenues par l'initiateur à la date de clôture de l'offre, soit 128.818 actions Sodifrance représentant 3,54% du capital et au plus 1,88% des droits de vote théoriques. Le retrait obligatoire sera réalisé moyennant une indemnisation égale au prix de l'offre, soit 18 euros par action Sodifrance, nette de tous frais. Les actions Sodifrance seront radiées de la cote sur Euronext à Paris, après la clôture du marché, le 18 novembre, date de mise en oeuvre du retrait obligatoire.