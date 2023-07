Sopra Steria : retour de papier après la flambée d'hier

(Boursier.com) — Sopra Steria qui a flambé hier de 12% en bourse de Paris redonne 4% à 198,55 euros ce vendredi, alors que le groupe a relevé sa guidance annuelle de revenus. La société de services informatiques anticipe désormais avec une croissance organique 2023 "d'au moins 6%" contre "entre +3% et +5%" auparavant. Elle table toujours sur un taux de marge opérationnelle d'activité légèrement supérieur à 9% et un flux net de trésorerie disponible d'au moins 300 millions d'euros.

Parmi les analystes, Invest Securities a porté son objectif de 222 à 240 euros avec un avis à l'achat'. Oddo BHF ('surperformer') a souligné une "très bonne publication", supérieure aux attentes sur presque tous les niveaux (croissance organique, marge opérationnelle et FCF).

Seuls les chiffres IFRS sont en dessous, en raison d'un SBC plus élevé et de charges exceptionnelles en légère hausse. La révision à la hausse des prévisions de croissance organique dépasse les attentes les plus optimistes et implique la poursuite d'une solide croissance organique au S2 (plus de 4%). Le broker anticipe une révision à la hausse du consensus de 3% à 4% au niveau du résultat opérationnel... Morgan Stanley (pondération en ligne) a de son côté relevé son cours cible de 188 à 200 euros, enfin HSBC (achat) vise 250 euros, contre 235 auparavant...