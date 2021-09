Sopra Steria : retour de manivelle

(Boursier.com) — Sopra Steria recule de 1,8% ce mercredi à 167,50 euros, alors que c'est au tour du broker Stifel d'entamer le suivi du titre à la vente avec un cours cible de 155 euros. Suite aux rumeurs de presse parues le 20 septembre, Sopra Steria a rapidement démenti toute intention de rachat du groupe Atos soulignant "qu'aucune analyse et a fortiori aucune démarche n'a été engagée en ce qui concerne ce dossier". Sopra Steria a expliqué cependant être "en permanence attentif à l'évolution du secteur et aux opportunités susceptibles de se présenter"... "La stratégie de Sopra Steria s'articule néanmoins "autour d'un projet indépendant et créateur de valeur durable pour ses parties prenantes. Elle recherche un haut niveau de valeur ajoutée en s'appuyant sur des activités de conseil et de software puissantes ainsi que sur une double expertise technologie / métiers. Dans le domaine de la gestion d'infrastructures informatiques, le groupe a minimisé ses activités d'hébergement pour se concentrer sur la transition vers le cloud", détaille encore Sopra Steria.